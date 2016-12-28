امرأة افريقية مارست الرذيلة مع 100رجل في دولة خليجية

فيصل إبراهيم (صدى):

أسدلت إحدى محاكم الإمارات الستار على قضية 3 نساء أفريقيات في الشارقة ، والتي انتهت بسجهنم بعد القبض عليهن بممارسة الرذيلة.

وقضت محكمة الشارقة على المتهمات بالحبس مدة عام، كما قضت بإبعادهنّ عن الدولة بعد انتهاء محكوميتهن.

كانت شرطة الشارقة قد تمكنت من ضبط المتهمات من خلال كمين، أعدته عن طريق مخبر سري، حيث تواصل مع المدانات من رقم هاتف خصصنه للتواصل مع الزبائن مقابل 2500 درهم من كل شخص، وتواصل المخبر معها واتفقا على اللقاء في أحد فنادق الشارقة، وتوجه إلى هناك مع المبلغ المالي وعند دخوله الغرفة تم ضبط المدانات.

واقرت إحداهن بالتحقيقات أنها مارست الرذيلة مع 100 شخص، والثانية مع 50 آخرين، بينما ذكرت الثالثة أنها مارست الرذيلة مع عدد من الرجال يصعب تعداده ودون تمييز ومقابل مبالغ مالية، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة “البيان” الإماراتية.