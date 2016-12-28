الحملة السعودية تبدأ تسيير القوافل الإغاثية للنازحين من حلب

عادل الحربي (صدى):

بدأت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء اللاجئين السوريين ومن خلال الحملة التي أطلقتها والتي تحمل شعار “لأجلك يا حلب” بتسيير القوافل الإغاثية لصالح الأشقاء النازحين السوريين من حلب مؤخراً، وذلك بهدف تأمينهم بالمواد الإغاثية الأساسية حيث تم إدخال عشر شاحنات تحتوي على 47 ألف جاكيت و30 ألف كنزة و15 ألف شال نسائي وتسعة آلاف بطانية.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية في تركيا خالد السلامة أن مكتب الحملة في تركيا قام ومنذ بدء الأحداث الدامية في حلب بالتنسيق مع الجهات الرسمية التركية بغية إدخال المساعدات للأشقاء النازحين من حلب والذين هم بأمس الحاجة لمثل هذه المساعدات.

وأفاد أنه تم تخصيص 50 ألف جاكيت و30 ألف بطانية كبيرة و20 ألف بطانية طفل و50 ألف طقم شتوي و30 ألف بلوفر شتوي، بالإضافة إلى 15 ألف شال نسائي تم إدخال الدفعة الأولى منها عن طريق معبر باب الهوى على الشريط الحدودي التركي السوري، مشيراً إلى أن القافلة الثانية سوف يتم تسييرها يوم غد الخميس.

بدوره، قال المدير الإقليمي للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا د. بدر السمحان إن العمل جاري لإدخال إدخال المساعدات إلى الداخل السوري خلال موسم الشتاء بواقع 400 ألف جاكيت و176 ألف بطانية كبيرة و188 ألف بطانية طفل و288 ألف طقم شتوي و144 ألف بلوفر و172 ألف شال نسائي، يتم توزيعها على النازحين على الشريط الحدودي السوري التركي.