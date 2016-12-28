الأمير خالد الفيصل يوجه بتشكيل لجنة لجمع التبرعات المالية لإغاثة الشعب السوري

واس (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكل لجنة لجمع التبرعات المالية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، وحث سموه المواطنين ورجال الأعمال بالإسهام الفاعل في دعم الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق .

كما وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, على بدء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة في تطوير مكتبة مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة اليوم, معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، الذي قدّم لسموه عرضاً لخطة التنفيذ والتطوير التي ستكون وفق الهوية المكية .

وأشار الدكتور السديري, إلى أن المكتبة ستقدّم خدماتها العليمة لضيوف بيت الله الحرام وطلاب العلم ورواده، وتضم عدداً من الكتب الخاصة التي أُهديت إليها والبالغ عناوينها نحو 18 ألف عنوان ، إضافة إلى الدوريات والمجلات القديمة والحديثة ، إلى جانب الكتب الخاصة لأدباء القرن الرابع عشر الهجري.