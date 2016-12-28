الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري تواصل استقبال التبرعات في جميع المناطق

واس (صدى):

واصلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، التي أمر بتنظيمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أول أمس، في جميع مناطق المملكة، اليوم، استقبال التبرعات عبر القناة السعودية الأولى، حيث بلغ إجمالي التبرعات النقدية للحملة حتى الساعة 147.705.492 ريالاً.

وأوضحت الحملة أن التبرع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية (SMS)من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد (5565)، وإرسال رقم (1)للتبرع بـ 10 ريالات، ورقم (2) للتبرع بـ 20 ريالاً، أو إرسال رقم (3) للتبرع بـ 30 ريالاً، أو عن طريق إيداع التبرعات عبر الحسابين التاليين:

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).