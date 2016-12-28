“المرور” ينفي تقسيط المخالفات ويوضح معنى مخالفة الجوال

على القحطاني (صدى):

نفت الإدارة العامة للمرور، ما أشيع عن توجه المرور لتقسيط المخالفات المرورية أو إلغاء جزء منها أو كلها في حال كانت مرتفعة ومتراكمة على المخالف.

جاء ذلك في معرض إجاباتها عن أسئلة واستفسارات المواطنين على حسابها في ‘‘تويتر‘‘، حيث عزت الإدارة، عدم تحديد فترة زمنية للفصل في الاعتراضات المقدمة على المخالفات، إلى أن كل اعتراض له إجراءات تسبقه حتى يفصل في المخالف.

وأضافت، أن تقديم الاعتراض عن طريق أبشر أو مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية تضمن سرعة اتخاذ الإجراء، مضيفة أن استخدام الجوال باليد يعد مخالفة، أما عبر مكبر الصوت والسماعات فلا يعد مخالفة.