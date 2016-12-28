سيدة تستيقظ من نومها فوجدت بجانبها شيئا غريب اصابها بالصدمة !

لندن (صدى):

تعرضت سيدة لحادث غريب حيث كانت مستلقية على السرير ووجدت رجلاً يحاول التحرّش بها والاعتداء عليها، ما اصابها بصدمة وذعر كبيرين.

وتفصيلا ، تحرّش إدوارد بريس، البالغ من العمر 58 عاماً، بضحيته هذه، بعدها تعرّض لامرأة أخرى بالضرب فلكمها مراراً وتكراراً على رأسها ليتمكن من القيام بفعلته .

واعترف الرجل أمام محكمة Crown بالاعتداء الجنسي على السيدة الأولى والاعتداء بالضرب على السيدة الأخرى، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه من السجن، إذ إنه احتجز منذ 14 تموز الفائت.

واكد أحد المطلعين على القضية أن الرجل كان قد أفرط في شرب الكحول قبل أن يتحرّش بالضحية خلال الصيف الفائت. وسمعت المحكمة أن المرأة استفاقت ووجدت بريس بجانبها في السرير.