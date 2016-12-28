مصرع مواطن سعودي وإصابة زوجته وأطفاله في حادث سير بالاردن

نايف السالم (صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين بعمان ، السكرتير اول عبدالسلام بن عبدالله العنزي ، بأن السفارة تلقت اتصالاً من مستشفى الزرقاء الحكومي بالاردن يفيد بتعرض / المواطن عبدالعزيز بن مطر الحازمي لحادث سير مما ادى الى وفاته – رحمه الله تعالى – واصابه اطفاله وزوجته اصابات طفيفه .

وأضاف بأن سفير خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الامير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود قام في وقت متأخر مساء الأمس على الفور بتوجيه قسم شؤون السعوديين بالسفارة بنقل المصابين لاهم المستشفيات بعمان لتلقي العلاج يرافقهم المسؤول الميداني الأستاذ / أنور الظفيري ومتابعه نقل جثمان المواطن المتوفي رحمه الله تعالى الى المملكة العربية السعودية لذويه ، كما تابع سمو السفير حالتهم الصحية ووجه بتقديم كامل الرعاية لهم وتكفل السفارة بتحمل نقل الجثمان وعلاجهم على نفقة الدولة ” .

واوضح المتحدث باسم السفارة بأنه قام بصباح هذا اليوم سعادة المستشار محمد البلوي رئيس قسم شؤون السعوديين بالسفارة ويرافقه كل من الاستاذ عبدالله العنيزان والاستاذ خالد العطوي من المكتب الصحي بالسفارة بزيارتهم والوقوف على وضعهم الصحي .

وكما يتقدم سفير خادم الحرمين بالمملكة الاردنية الهاشمية وأعضاء السفارة بخالص العزاء لذوي المتوفي راجيا من الله تعالى الرحمه والمغفره له والشفاء العاجل للمصابين .