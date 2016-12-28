المرور: نظام جديد قريبا لضبط عمل مركبات بيع الأطعمة

علي القحطاني (صدى):

تعتزم الإدارة العامة للمرور إصدار تنظيم جديد يتعلق باشتراطات عمل مركبات بيع الأطعمة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أنه حتى ذلك الحين سيعمل المرور على حجز المركبات، التي تغير ألوانها، وتضع أكثر من شعار وصور لاصقة بأحجام كبيرة، بعد رصد عشوائية في العمل، وعدم التزام بعض أصحاب المركبات بالأنظمة المرورية.

وأضاف أن هذا التنظيم الجديد المنتظر تطبيقه من الإدارة العامة للمرور، يأتي في الوقت الذي يمنع فيه- بحسب التنظيمات الحالية- الكتابة أو وضع أي رسوم على المركبات وحتى على جزء منها، غير تلك الواجبة بحكم الأنظمة واللوائح.