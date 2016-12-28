إيقاف بدل النقل خلال الإجازة العادية.. وصرف “نقدي” للموظف في 3 حالات

نايف السالم (صدى):

نصت لائحة نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالإجازات العادية الجديدة، والتى تم تعميمها بوزارة التعليم، على إيقاف صرف بدل النقل الشهري للموظف خلال مدة الإجازة العادية، وما في حكمها التعويضية.

كما اشتملت اللائحة على صرف بدل نقدي عند انتهاء خدمات الموظف في حالات انتهاء الخدمة، أو انتهاء الخدمة بسبب الموت، أو بسبب العجز الصحي، بحسب عكاظ.