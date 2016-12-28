محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بالإعدام والسجن لـ21 متهما بالإرهاب

عمان (صدى):

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم، أحكاما بالسجن، والإعدام بحق 21 متهما أدينوا بالتخطيط لأعمال إرهابية، وتصنيع مواد مفرقعة وحيازة ذخائر وأسلحة، والترويج لأفكار إرهابية.

وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام لأ5 متهمين في خلية “إربد”، وحبس 16 آخرين، ثلاثة منهم بالسجن 15 عاما، وثمانية بالسجن عشرة أعوام، وأربعة متهمين بالسجن ثلاثة اعوام، ومتهم آخر بالسجن سبعة اعوام، مع الأشغال الشاقة، بحسب صحيفة الغد.

وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين، في يونيو الماضي، تهما من بينها، القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار إرهابية، وتجنيد اشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية.

يذكر أن دائرة المخابرات العامة الأردنية قد أحبطت في مارس الماضي، مخطط لتنظيم داعش الإرهابي للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية، وذكرت أنه خلال تتبع المطلوبين لتوقيفهم دارت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى مقتل سبعة من المسلحين، وإصابة مدنيان كانا قرب المكان.