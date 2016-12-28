  • نشر : 2016/12/28 - 1:50 م
  • 885 مشاهدة
  • 9 تعليق
  • منوعات

بالصورة..حفل زواج أصغر عروسين في سوريا

بالصورة..حفل زواج أصغر عروسين في سوريا
دمشق (صدى):

شهدت قرية الهيات في الشمال الشرقي من مدينة السويداء السورية عقد قران وحفل زواج طفلين صغيرين، نهاية الأسبوع المنصرم.

وتداولت صورا من حفل زفاف العريس الطفل مؤيد الأعور من قرية الهيات ذي الـ(14) عاما، وعروسته ذات الـ(15)، وقالت إنهما “أصغر عروسين في السويداء”.

وآثار خبر وصور زواج الطفلين جدلا وردود فعل بين مؤيدين ومعارضين بقوة لزواجهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحات إخبارية نصوصا من قانون الأحوال الشخصية العام في سوريا، خاصة المادة 15، التي تشترط أساسا في أهلية الزواج “العقل والبلوغ”، فيما حدد في المادة 16 “أهلية الزواج للفتى بتمام الثامنة عشرة، وللفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر”.

فيما وضع المشرع استثناء وصف بالـ”الخطير”، في المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية، حيث أجازت تلك المادة للقاضي تزويج الفتى في الخامسة عشرة والفتاة في الثالثة عشرة من عمريهما إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما: أي أنه “إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج بإذن القاضي، وإذا تبين للأخير صدق دعواهما واحتمال جسميهما يزوجهما”.

و حذرت منظمات دولية حقوقية من ظاهرة الزواج المبكر وضرورة الحد منه، خصوصا بين اللاجئين السوريين، بسبب الحرب واستغلال النساء، والمثير أن الظاهرة لم تقتصر على اللاجئين السوريين، فقد انتشرت في بشكل كبير في بعض القرى والمدن بسوريا.

d5b97f342156dd4be1a698c93d1376d3




9 تعليقات


  1. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2451 ] 28/12/2016 في
    رد
    1

    الوراعين اعرست وحنا نعد النجوم ف الليالي وينتس ي اسوووووم شفتي اللي انا اشوفه
    ي الله الف مبروك منك العيال ومنها المال

  2. وافي [ عدد التعليقات: 3 ] 28/12/2016 في
    رد
    2

    هههههههههههههههه

  3. أبوغادة [ عدد التعليقات: 515 ] 28/12/2016 في
    رد
    3

    السوريه لوعمرها تسع سنوات تتحمل العرس

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9136 ] 28/12/2016 في
    رد
    4

    هههههههه يا زينهم 😍

  5. جعفر [ عدد التعليقات: 17 ] 28/12/2016 في
    رد
    5

    ما عندهم مطلقه 🌚

  6. ابو فرح [ عدد التعليقات: 116 ] 28/12/2016 في
    رد
    6

    مشاالله العروسه باين انها اكثر من 15

  7. ابو فرح [ عدد التعليقات: 116 ] 28/12/2016 في
    رد
    7

    مشاالله العروسه باين انها اكثر من 15

  8. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 456 ] 28/12/2016 في
    رد
    8

    الله يسعدهم بس لسى صغار هههه

  9. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11305 ] 28/12/2016 في
    رد
    9

    الف الف مبروك


اترك تعليق