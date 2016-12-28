بالصورة..حفل زواج أصغر عروسين في سوريا

دمشق (صدى):

شهدت قرية الهيات في الشمال الشرقي من مدينة السويداء السورية عقد قران وحفل زواج طفلين صغيرين، نهاية الأسبوع المنصرم.

وتداولت صورا من حفل زفاف العريس الطفل مؤيد الأعور من قرية الهيات ذي الـ(14) عاما، وعروسته ذات الـ(15)، وقالت إنهما “أصغر عروسين في السويداء”.

وآثار خبر وصور زواج الطفلين جدلا وردود فعل بين مؤيدين ومعارضين بقوة لزواجهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحات إخبارية نصوصا من قانون الأحوال الشخصية العام في سوريا، خاصة المادة 15، التي تشترط أساسا في أهلية الزواج “العقل والبلوغ”، فيما حدد في المادة 16 “أهلية الزواج للفتى بتمام الثامنة عشرة، وللفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر”.

فيما وضع المشرع استثناء وصف بالـ”الخطير”، في المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية، حيث أجازت تلك المادة للقاضي تزويج الفتى في الخامسة عشرة والفتاة في الثالثة عشرة من عمريهما إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما: أي أنه “إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج بإذن القاضي، وإذا تبين للأخير صدق دعواهما واحتمال جسميهما يزوجهما”.

و حذرت منظمات دولية حقوقية من ظاهرة الزواج المبكر وضرورة الحد منه، خصوصا بين اللاجئين السوريين، بسبب الحرب واستغلال النساء، والمثير أن الظاهرة لم تقتصر على اللاجئين السوريين، فقد انتشرت في بشكل كبير في بعض القرى والمدن بسوريا.