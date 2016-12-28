حرب الموصل تدفع العراقيون إلى البحث عن مقابر جديدة

بغداد (صدى):

دفعت وقائع الحرب الدائرة حاليا ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل المواطنين إلى البحث عن أماكن جديدة لتكون مقابر لدفن ضحايا الحرب بعد أن أضطر الأهالي إلى مغادرة مناطقهم بعد انطلاق عملية السيطرة على محافظة نينوى قبل أكثر من شهرين.

وتعد مقبرة كوكجلي شرقي الموصل أول مقبرة بديلة لأهالي مدينة الموصل عن مقابرهم التقليدية المعروفة التي أنشأت لدفن الضحايا المدنيين من جراء القصف والعجلات المفخخة والمعارك التي تدور حاليا في مناطق وأحياء ، الجانب الأيسر من الموصل.

وتضم المقبرة الجديدة حاليا رفات أكثر من 200 ضحية بينهم نساء وأطفال دفنوا في مقبرة كوكجلي شرقي الموصل في ظل صعوبات بالغة وبمساعدة القوات العراقية التي شاركت في نقل رفات الضحايا بينها مجهولة الهوية، وأخرى أشلاء تم جمعها

ودفنها.

وتخوض القوات العراقية منذ أكثر من شهرين حربا ضروسا بهدف إخراج تنظيم داعش الإرهابي من محافظة نينوى آخر أكبر معاقل التنظيم في العراق.

وذكر مواطنون موصليون” تم إنشاء مقبرة جديدة تقع في منطقة كوكجلي للضحايا المدنيين العزل الذين سقطوا من جراء جرائم عناصر داعش الوحشية مع بدء عمليات تحرير مدينة الموصل في الساحل الأيسر والقصف المتبادل لصعوبة وصول الأهالي إلى مقابرهم المتعارف عليها في الساحل الأيسر من الموصل “.

وأوضح عدد من أهالي مدينة الموصل: ” تم اختيار الموقع الجديد ليكون مقبرة لضحايا العمليات العسكرية في منطقة كوكجلي كونها منطقة محررة وآمنة وتخضع لسيطرة كاملة للقوات العراقية”.