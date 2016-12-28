بالفيديو: إنقاذ إماراتي تعرض لأزمة قلبية في الشارع بعد رصده بكاميرات المراقبة

أبوظبي (صدى):

نشرت شرطة دبي مقطع فيديو يظهر دقة ملاحظة أحد موظفي غرفة العمليات في الشرطة، حيث ساهمت في إنقاذ مواطن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، بعد أن رصده عبر إحدى الكاميرات، أثناء سيره في أحد شوارع الإمارة.

وكان الموظف قد لاحظ أن المواطن يعاني من أزمة صحية معينة بعد أن وضع يده على صدره وتغيرت ملامح وجهه فشك أنها أزمة قلبية على الرغم من أنه لم يطلب المساعدة فطلب له الإسعاف، وتمكن الطاقم الطبي في المستشفى من إنقاذه.