بنعطية يعلن عن استمراره مع يوفنتوس

محمود أحمد (صدى):

أعلن المغربي المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس عن استمراره مع ناديه خلال الفترة المقبلة وانه لا يفكر في الرحيل عن النادي الإيطالي في انتقالات الشتاء.

وقال بنعطية في تصريحات له اليوم الأربعاء :”في الوقت الحالي تركيزي منصب علي الاستعداد الجيد للمشاركة في بطولة الامم الأفريقية مع المغرب ، لدي عقد مع يوفنتوس ولن أرحل عن النادي”.

وكان بنعطية تلقي العديد من العروض في الفترة الماضية بسبب عدم مشاركته بصفه مستمرة مع الفريق.