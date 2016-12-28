متطرفون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة

القدس (صدى):

تسود أجواء شديدة التوتر أجواء المسجد الأقصى، بعد اقتحام 70 مستوطنا صهيونيا، اليوم، باحات المسجد المبارك، وسط حراسة مشددة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

واحتج مئات المصلين على الاقتحامات وجولات المتطرفين اليهود الاستفزازية، خاصة وأن معظم المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى من المتشددين الحريديم” وحاول عدد منهم إقامة طقوس تلمودية في المسجد، الإ أن حراس الأقصى تصدوا لهم، إضافة إلى تلقى مجموعات المستوطنين التى تقتحم الأقصى شرحا حول رواية وأسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وتعمل منظمات يهودية على خدمة أسطورة “الهيكل”، وأعلنت نيتها تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة إدخال ما يسمى “الشمعدان التلمودى”؛ لتنظيم احتفالات خاصة، تزامنا مع بدء “عيد حانوكا” العبرى الذى يستمر حتى غد الخميس.