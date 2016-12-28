أمير الباحة يوجه باستقبال التبرعات النقدية للحملة الوطنية لإغاثة الشعب السوري

إبراهيم الزهراني (صدى):

استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة, باستقبال التبرعات النقدية للحملة الوطنية لإغاثة الشعب السوري الشقيق, وذلك في مدينة الباحة وجميع محافظات المنطقة.

وتضمن توجيه سموه للجهات ذات العلاقة بتحديد مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة مقرا لاستقبال التبرعات, وفي المحافظات يكون في مقر المحافظة.

وحث سمو الأمير مشاري بن سعود, عموم المواطنين والمواطنات ورجال الأعمال والموسرين وأهل الخير, للمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة من أجل مساعدة الأشقاء في سوريا.

وأكد سموه أن الحملة ستسهم بإذن الله في تخفيف معاناة الأشقاء في سوريا.

يذكر أن الحملة ستكون لاستقبال المبالغ المالية فقط, وذلك بإيداعها في الحساب الموحد والمخصص للحملة على مستوى المملكة لدى البنك الأهلي التجاري على الحساب رقم ( Sa2310000020188888000100 ).