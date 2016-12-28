مارادونا يفتح النار علي رئيس نابولي

محمود أحمد (صدى):

فتح دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية النار علي دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي بسبب قرار الأخير ببيع اللاعب جونزالو هيجواين الي يوفنتوس في مطلع الموسم.

وقال هيجواين في تصريحات صحفية :” عندما قلت في الموسم الماضي ان تسجيل هيجواين لـ36 هدفا مع نابولي يمثل معجزة استغل دي لورينتس ذلك لكي يبيعه، لقد ادارك ان يوفنتوس يحتاج مهاجم وباع له هيجواين من أجل المال لانه حتي علي استعداد لبيع زوجته من أجل المال”.

واضاف :” هناك بعض القرارات الي يجب ان تحتكم خلالها الي القلب والعاطفة وانا دائما اختار نابولي” .