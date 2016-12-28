الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية جديدة.. وغارات التحالف تستهدف معسكرات الانقلابيين

فهمي محمد (صدى):

استهدف طيران التحالف العربي معسكر ضبوة ومعسكر ريمة حميد بسنحان، وقرية عمد جربان التابعة معقل المخلوع صالح، والتى تحتوي على مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب للانقلابيين، فيما قتل 17 مسلحا من ميليشيا الحوثي والمخلوع في معارك عنيفة اندلعت مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم بصنعاء.

وحرر الجيش الوطني نقطتي العلم والسليم الاستراتيجيتين بمديرية عسيلان بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين، والسيطرة على مواقع جديدة في محافظة شبوة، مكبدة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

فيما قال “عبدالله الشندقي” المتحدث الرسمي للمقاومة الشعبية في صنعاء، إن الجيش الوطني مسنوداً بطيران التحالف حرر منطقة “كيال الرباح”، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات، فيما قتل اثنان وجرح 5 من الجيش والمقاومة الشعبية.

وأكد أن طيران التحالف قصف مواقع الميليشيات بالقرب من نقيل بن غيلان، ودمر 3 عربات عسكرية ومدرعة وقتل وجرح من كان على متنها.