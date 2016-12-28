فعاليات اليوم المفتوح بمدرسة خيبر الابتدائية بالرياض

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

نفذت صباح اليوم الأربعاء ١٤٣٨/٣/٢٩ هـ مدرسة خيبر الابتدائية بالرياض فعاليات اليوم المفتوح تحت شعار ( يومٌ بلا حقيبة ) وذلك ضمن برامج النشاط الطلابي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ حيث تخلل الفعاليات الإفطار الجماعي والألعاب الحركية الترفيهية ومنافسات التحدي والقوة والخيمة الشعبية ونهائي دوري نجوم خيبر لكرة القدم ومباراة بين المعلمين .

وأكد قائد المدرسة الأستاذ خالد دايود العنزي على أن الهدف الرئيسي من اليوم المفتوح هو تعزيز القيم والاتجاهات المنشودة للطلاب وتوثيق العلاقة بين الطلاب والمعلمين وتنمية قدرات الطلاب وإبراز مواهبهم في جو من الترفيه واللعب المنظم وتنمية روح التعاون بين الطلاب والمعلمين والقيادة المدرسية وإكسابهم بعض المهارات القيادية وتغيير نمط اليوم الدراسي وإضافة جو من المتعة والترويح عن النفس وكذلك إكساب الطلاب جملة من الخبرات التعليمية والتربوية وتعزيز روح العمل الجماعي .

وفي ختام البرنامج شكر قائد المدرسة جميع المعلمين وعلى رأسهم رائد النشاط الأستاذ عامر الصعيري على جهودهم المبذولة في إنجاح البرنامج متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.