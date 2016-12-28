عودة مفقود الأفلاج لذويه بعد اختفاءه لأسبوع

عودة مفقود الأفلاج لذويه بعد اختفاءه لأسبوع
علي القحطاني (صدى):

عاد “على بن سعيد الشيب” مفقود الأفلاج، إلى أسرته صباح اليوم، بعد خروجه بمركبته إلى جهة غير معلومة واختفاءه منذ 7 أيام.
وكان أحد المواطنين قد عثر على الرجل الستيني، بمحافظة حريملاء، وتسليمه لذويه بالأفلاج دون تعرضه لأذى، بعد جهود بحث بذلتها الجهات المختصة وفريق عون للإنقاذ ونادي صقور الوطن للطيران الشراعي، في عدة مواقع صحراوية وغيرها، إلى أن تم الإعلان عن العثور عليه.





  1. ابو خالد [ عدد التعليقات: 49 ] 28/12/2016 في
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    الحمد الله والشكر وجزى الله كل خير لمن بحث وتعب


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