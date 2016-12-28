  • نشر : 2016/12/28 - 1:19 م
  • 1٬492 مشاهدة
  • 10 تعليق
  • منوعات

بالفيديو ..فعلة مقززة لشقيقة كريستينا صديقة أبو سن تضعها في موقف محرج!

بالفيديو ..فعلة مقززة لشقيقة كريستينا صديقة أبو سن تضعها في موقف محرج!
واشنطن (صدى):

وضعت شقيقة الفتاة الأمريكية الحسناء كريستينا الشهيرة بمحادثتها مع الصبي السعودي “أبو سن”، في موقف محرج
بعد أن فعلت شيئاً مقززاً أمام الكاميرا.

واظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كريستينا وهي تجلس وتضع شقيقتها الصغيرة أمامها، وتحاول تعليمها بعض الأشياء وتقليدها أمام الكاميرا، لكن الفتاة الصغيرة قامت فجأة بفعل شيء مقزز جعل كريستينا تصرخ محاولة غلق الكاميرا.

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10 تعليقات


  1. FAHAL (9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 [ عدد التعليقات: 388 ] 28/12/2016 في
    رد
    1

    طفله برئية وين المشكله يا صدى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. الراقي [ عدد التعليقات: 19 ] 28/12/2016 في
    رد
    2

    زين و المطلوب
    صحيفه من اجمل الصحف الاكترونيه تنقل هالخبر
    وابو سن بعد
    بصراحه منصدم

  3. B [ عدد التعليقات: 9263 ] 28/12/2016 في
    رد
    3

    اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون﻿

  4. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8603 ] 28/12/2016 في
    رد
    4

    انشهد ان كرستينا علاااااج ،
    ماشاءالله أوخيتها الصغيره كنها إياها ‘ً الفحل واحد مافيه شك ولا ريب “” عز الله انه فحل منتج انتاج صحيح ، ياعنك ان مجهداته طيييييبه بالحيل ولاضاعت هباء منثورا
    اللهم ياكافي بعضهم يدبك ويزعج الأنثى واللي يشوف دبكه يقول هذا بيجيب طفل ناااادر وبالنهايه يجيك ورع نخروره يدلح وعويناته مثل المصاقيل والرقبه ماش رقبه
    يامجهود الندم والفلس

  5. بنت الخالدي [ عدد التعليقات: 32 ] 28/12/2016 في
    رد
    5

    ماشاءالله 😍😍

  6. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9144 ] 28/12/2016 في
    رد
    6

    يا زين البنوته ❤️😍

  7. قاصد خير [ عدد التعليقات: 6 ] 28/12/2016 في
    رد
    7

    هههههه جبتها على الجرح يا راعي الحنبزانة..

    اجل انتاج خصم ما يعرف الصعوط والحلتيته

  8. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 400 ] 28/12/2016 في
    رد
    8

    يهبلون ،،،

  9. مخضرم [ عدد التعليقات: 40 ] 28/12/2016 في
    رد
    9

    الحقيقة ان ابو سن عندة نظر هههههه

  10. مخضرم [ عدد التعليقات: 40 ] 28/12/2016 في
    رد
    10

    الحقيقة ان ابو سن عندة نظر هههههه


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