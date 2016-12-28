بالفيديو ..فعلة مقززة لشقيقة كريستينا صديقة أبو سن تضعها في موقف محرج!

واشنطن (صدى):

وضعت شقيقة الفتاة الأمريكية الحسناء كريستينا الشهيرة بمحادثتها مع الصبي السعودي “أبو سن”، في موقف محرج

بعد أن فعلت شيئاً مقززاً أمام الكاميرا.

واظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كريستينا وهي تجلس وتضع شقيقتها الصغيرة أمامها، وتحاول تعليمها بعض الأشياء وتقليدها أمام الكاميرا، لكن الفتاة الصغيرة قامت فجأة بفعل شيء مقزز جعل كريستينا تصرخ محاولة غلق الكاميرا.

https://