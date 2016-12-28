بالفيديو ..فعلة مقززة لشقيقة كريستينا صديقة أبو سن تضعها في موقف محرج!

واشنطن (صدى):
وضعت شقيقة الفتاة الأمريكية الحسناء كريستينا الشهيرة بمحادثتها مع الصبي السعودي “أبو سن”، في موقف محرج
وضعت شقيقة الفتاة الأمريكية الحسناء كريستينا الشهيرة بمحادثتها مع الصبي السعودي “أبو سن”، في موقف محرج
بعد أن فعلت شيئاً مقززاً أمام الكاميرا.
واظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كريستينا وهي تجلس وتضع شقيقتها الصغيرة أمامها، وتحاول تعليمها بعض الأشياء وتقليدها أمام الكاميرا، لكن الفتاة الصغيرة قامت فجأة بفعل شيء مقزز جعل كريستينا تصرخ محاولة غلق الكاميرا.
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10 تعليقات
طفله برئية وين المشكله يا صدى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
زين و المطلوب
صحيفه من اجمل الصحف الاكترونيه تنقل هالخبر
وابو سن بعد
بصراحه منصدم
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
انشهد ان كرستينا علاااااج ،
ماشاءالله أوخيتها الصغيره كنها إياها ‘ً الفحل واحد مافيه شك ولا ريب “” عز الله انه فحل منتج انتاج صحيح ، ياعنك ان مجهداته طيييييبه بالحيل ولاضاعت هباء منثورا
اللهم ياكافي بعضهم يدبك ويزعج الأنثى واللي يشوف دبكه يقول هذا بيجيب طفل ناااادر وبالنهايه يجيك ورع نخروره يدلح وعويناته مثل المصاقيل والرقبه ماش رقبه
يامجهود الندم والفلس
ماشاءالله 😍😍
يا زين البنوته ❤️😍
هههههه جبتها على الجرح يا راعي الحنبزانة..
اجل انتاج خصم ما يعرف الصعوط والحلتيته
يهبلون ،،،
الحقيقة ان ابو سن عندة نظر هههههه
الحقيقة ان ابو سن عندة نظر هههههه