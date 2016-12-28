اجتماع في النصر لتحديد مصير “عبد الغني”

محمود أحمد (صدى):
تعقد إدارة نادي النصر اليوم الأربعاء اجتماعا مع الكرواتي ماميتش المدير الفني للفريق لتحديد مصير قائد الفريق حسين عبد الغني بشأن عودته للمشاركة مع الفريق من عدمها.
تعقد إدارة نادي النصر اليوم الأربعاء اجتماعا مع الكرواتي ماميتش المدير الفني للفريق لتحديد مصير قائد الفريق حسين عبد الغني بشأن عودته للمشاركة مع الفريق من عدمها.
وتنتهي اليوم الراحة السلبية التي حصل عليها عبد الغني والتي استمرت لاسبوعين بعد خلافه مع المدير الفني للفريق واستبعاده من المباريات.
وكان ماميتش طلب من إدارة النصر رحيل عبد الغني الي إي نادي آخر خاصة وانه لن يعتمد عليه في المباريات خلال الفترة المقبلة.
3 تعليقات
والله انك نكبه ودوه للهيللول مانباه أبد اخس وجه نكبه ع الفريق شؤم بوم
ماراح يرتاح فيصل بن تركي حتى يرجع حسينووووه / بدا الفريق يستقر وتضبط اوضاعه حسبي الله ونعم الوكيل
حسين رئيس النصر الحقيقي