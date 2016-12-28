اجتماع في النصر لتحديد مصير “عبد الغني”

محمود أحمد (صدى):

تعقد إدارة نادي النصر اليوم الأربعاء اجتماعا مع الكرواتي ماميتش المدير الفني للفريق لتحديد مصير قائد الفريق حسين عبد الغني بشأن عودته للمشاركة مع الفريق من عدمها.

وتنتهي اليوم الراحة السلبية التي حصل عليها عبد الغني والتي استمرت لاسبوعين بعد خلافه مع المدير الفني للفريق واستبعاده من المباريات.

وكان ماميتش طلب من إدارة النصر رحيل عبد الغني الي إي نادي آخر خاصة وانه لن يعتمد عليه في المباريات خلال الفترة المقبلة.