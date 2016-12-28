جولة لأمانة الطائف تكشف عن محلات تعد المعسل في دورات المياه

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أسفرت جولة تفتيشية لأمانة الطائف، عن ضبط محلات تقوم بإعداد الجراك والمعسل في دورات المياه، مع إضافة منكهات منتهية الصلاحية، ومواد فاسدة.

واوضحت الإدارة العامة للأسواق أنها ضبط خلال مداهمتها محلات بيع النحاسيات ومستلزمات الفحم كمية كبيرة من الجراك والمعسل بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى السجائر، والتبغ الذي يباع في أكياس.

وأضافت أن برنامج مكافحة التدخين “صحة الطائف” شارك في الحملة، واتضح مخالفة بعض المحلات للنشاط من خلال بيع كميات كبيرة من الجراك والمعسلات مجهولة المصدر، وأتلفت اللجنة أنواع من المعسل منتهي الصلاحية، وأغلقت المحلات المخالفة.