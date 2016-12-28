بالصور.. أبرز الجرائم الغامضة التي وقعت لسعوديين في الخارج خلال العام 2016

نايف السالم (صدى):

وقع خلال العام 2016 العديد من الجرائم الغامضة التي راح ضحيتها مواطنون سعوديون خارج المملكة، بدوافع عدة، فمنها السرقة والكراهية، والبعض لأسباب أخرى سنستعرضها في التقرير الاتي.

ويأتي من أبرز هذه الجرائم، جريمة خطف رجل الأعمال حسن آل سند في شهر أبريل الماضي، والتي طلب الخاطفون فدية 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

نرصد عدداً من هذه الجرائم التي تفاعل معها المجتمع السعودي، ونجحت الجهات الأمنية في فك طلاسم بعضها.

و هي كالتالي: