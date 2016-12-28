أمانة الرياض تعلن موعد إزالة البيوت الشعبية التي انتهت إجراءات نزع ملكيتها

علي القحطاني (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض تاريخ 12 / 4 / 1438هـ، موعداً، لإزالة البيوت الشعبية التي انتهت إجراءات نزع ملكيتها.

وقالت لأمانة في بيان لها: “إنه استناداً للأمر السامي الصادر عام ١٤٣٥ بشأن البيوت الشعبية الواقعة بحي المرسلات بمدينة الرياض، القاضي بمنح مستحقات الأراضي المقامة عليها تلك البيوت لأصحابها، ثم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وبعد أن تمّ إنهاء إجراءات نزع تلك العقارات، فقد تمّ تحديد موعد إزالتها في الثاني عشر من الشهر المقبل”.

ودعت من أصحاب تلك العقارات إخلاءها ومراجعة الإدارة العامة للمساحة والملكيات بأمانة منطقة الرياض لتسلُّم مستحقاتهم.