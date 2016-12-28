الجمعية العمومية العادية الأولى لنادي خيبر الرياضي تنعقد اليوم

المدينة المنورة (صدى):

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنادي خيبر الرياضي يوم الثلاثاء الموافق 28/3/1438هـ بعد صلاة المغرب مباشرة في مركز الملك عبد العزيز الحضاري وذلك للمرة الأولى بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وحضور الأعضاء اللذين لهم حق الحضور وحيث كان الاجتماع صحيحا بحضور عدد ( ١٨ عضو ) وتخلف عدد ( ٦ أعضاء ) من مجموع من يحق لهم حضور الجمعية وعددهم (24 عضوا).

افتتح الجلسة من قبل رئيس مجلس إدارة نادي خيبر الأستاذ / محمد بن عبد الله الخيبري وقد قام بالترحيب بالسادة الأعضاء لحضورهم واهتمامهم بناديهم متمنيا لهم التوفيق خلال الموسم الرياضي 1437/1438هـ.

تم خلال الاجتماع اطلاع الأعضاء على إنجازات النادي وانشطته منذ تأسيس النادي ١٤٣٦ هـ حتى انتهاء الموسم الرياضي الحالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ .

وكذلك اطلاع الأعضاء على التقرير المالي من قبل أمين الصندوق للفترة من 4/10/2015م إلي 30/6/2016م . والحساب الختامي من 4/10/2015م إلي 30/6/2016م .

وكذلك الميزانية المقترحة للنادي من 1/7/2016م حتى 31/6/2017م .

اختتم الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف تقريبا.

مثل الهيئة العامة للرياضة المندوب الأستاذ عبدالحكيم امين سعيد الفرج. والأستاذ أحمد صالح الشريف رئيس شئون الأندية بمنطقة المدينة المنورة.