مآساة طفلة تحول عظامها إلى تراب

لندن (صدى):

حرمت طفلة بريطانية من القظرة على المشي او الحركة وذلك اثر اصابتها بمرض وراثي نادر يجعل عظامها تتفتت كالتراب.

وشخص الأطباء إصابة ليا سودن البالغة من العمر 5 سنوات بهذا المرض الغريب عام 2012، بعد أن أظهرت صور الأشعة السينية تفتت أجزاء من عظامها.

وقال الأطباء إن المرض يتسبب بتحور وانتقال خلايا الدم عبر الجسم، ويتسبب بآفات خطيرة أينما حل.

وشبه البعض هذا المرض بالسرطان، وهاجم عظام ليا في منطقة الحوض والوركين والقدمين والفك، ولم تعد قادرة على المشي، واضطرت إلى جر ساقيها خلفها للانتقال من مكان إلى آخر، قبل أن يكتشف الأطباء ماهية المرض الغامض، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبكل آسى ، قالت والدة ليا أنجيلا سودن (43 عاماً) ” كان من الصعب مشاهدة ابنتي وهي تنتقل من اللعب والجري من مكان لآخر، إلى محاولة الزحف من جديد كطفل في شهره السادس”.

وأوضحت الأم “عندما قام الأطباء بأخذ خزعة من الورم، اكتشفوا أنه ناتج عن مرض وراثي نادر، وكشفت صور الأشعة الصينية أنه انتشر في جميع خلايا جسدها. لقد أكل المرض العظام في قدمها، وكان هناك حفرة عميقة وكانت عظام الناحية اليسرى من الحوض أصغر ومختلفة تماماً عن الناحية اليمنى”.

وكان على ليا الخضوع لعلاج بالستروئيدات والعقاقير الكيماوية لمدة عام كامل، واعتقدت والدتها في عيد ميلادها الثالث أنها كانت على الطريق الصحيح للشفاء، قبل أن يكشف سقوطها في بركة السباحة عن أمر أسوأ، حيث بدأ المرض بمهاجمة دماغ الطفلة.

واجرت ليا للعديد من العمليات الجراحية لإزالة السوائل التي تراكمت في الدماغ، وساعد الأصدقاء والدتها على جمع التبرعات لتصطحبها في رحلة إلى ديزني لاند قد تكون الأخيرة بالنسبة لها.