بالصور.. عارضة بريطانية تمتلك وجه طفل وجسم امرأة!

لندن (صدى):

كشفتت العارضة البريطانية ديمي روز ، بوضوح الأسباب التي تجعلها موضع اهتمام الملايين في بريطانيا وخارجها.

وارتدت ديمي روز ثياب السباحة والتقطت صوراً جريئة سلطت الضوء على ما تتمتع به من مفاتن ومواهب

وتناقلت أخبار في الآونة الاخيرة أن الحسناء ذات الوجه الطفولي ببرائته وسحره، تعيش حالياً علاقة حميمة مع مطرب الراب الأمريكي مايكل راي ستيفينسون الملقب بـ “تايغا”، صديق العارضة الأمريكية كايلي جينر السابق.

تمتلك ديمي جمهور كبير يقدر بمليونين ونصف المليون من المعجبين الذين يتابعونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما انستغرام ،غير أن هذه الشعبية شيء واقترابها من أحد النجوم أصحاب الأسماء المعروفة عالمياً شيء آخر، والحقيقة أن شهرتها الفعلية بدأت عندما أخذت صحف ومواقع الكترونية ومواقع تواصل اجتماعية تتناقل أخبار رفقتها الدائمة لمطرب الراب المعروف تايغا.

وصارت ديمي في دائرة الضوء حين أكثرت هي و تايغا من رحلاتهما المشتركة، وتوجها معاً إلى مهرجان كان السينمائي ومناسبات فنية معروفة أخرى، لكن علاقتهما تبقى موضع تساؤل، إذ أن تايغا نفى أخيراً بشدة أن يكون في علاقة مع أي كان، معتبراً أن قلبه في هذه الايام ما يزال شاغراً.