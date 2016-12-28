شبح الهبوط يطارد بطل الدوري الإنجليزي

معاذ محمود (صدى):

تحول فريق ليستر سيتي الإنجليزي من حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي العام الماضي، إلى المنافسة على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الحالي، في ظاهرة إذا حدثت ستكون من غرائب كرة القدم، وستكون الأولى بكل تأكيد في مشوار البريمييرليج، أن يفوز فريق باللقب، ويهبط في الموسم التالي.

ووجه ليستر صدمة لجماهيره في الموسم الحالي، بمستواه الهزيل في البريمييرليج، بعدما أصبحت الأضواء مسلطة على البطل في مشواره للحفاظ على اللقب، ولكن البداية كانت سيئة بخسارة كأس الدرع الخيرية على يد مانشستر يونايتد، ثم الهزيمة في أول لقاء بالدوري أمام هال سيتي، بعدها حقق الفريق 4 انتصارات فقط خلال 18 مباراة في مسابقة الدوري هذا الموسم، وحصد الفريق 5 تعادلات وتلقى 9 هزائم.