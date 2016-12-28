‏بالفيديو.. إصابة مروعة تنهي مسيرة لاعب دورتموند الشباب مع كرة القدم

معاذ محمود (صدى):

أكدت التقارير والفحوصات الطبية، انتهاء مسيرة الإيطالي داريو سكوديرى لاعب فريق بروسيا دورتموند الألمانى للشباب، مع كرة القدم بعد تعرضه لإصابة مروعة، خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام ليجا وارسو البولندى بدورى أبطال أوروبا.

وفى إحدى الكرات المشتركة تعرض سكوديرى صاحب الـ18 عام لكسر مضاعف فى الساق الأيمن لدرجة تحرك معها قدم اللاعب بشكل مروع، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية صعوبة عودته للملاعب من جديد.

ويلعب سكوديرى فى مركز الظهير الأيمن، وتمت إصابته بعد 15 دقيقة فقط من بداية المباراة والتى انتهت بفوز فريقه 2 / 0.