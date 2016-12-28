محمد نور يهنئ الاتحاد والنصر ويشيد بـ”المولد”

معاذ محمود (صدى):

قدم محمد نور، قائد فريق اتحاد جدة السابق، التهنئة لفريقي الاتحاد والنصر على وصولهما إلى نهائي كأس ولي العهد السعودي، مؤكدا أنهما جديران بحصد لقب البطولة.

وكان النصر والاتحاد تأهلا لنهائي كأس ولي العهد بالفوز على الهلال والأهلي، على التوالي، كما أن نور كان قد لعب بقميص الفريقين.

ووجه نور التهنئة عبر صفحته الشخصية على “تويتر” لجماهير ولاعبي الاتحاد، بعد مباراة الأهلي، فيما خص فهد المولد بالتهنئة على المستوى الراقي الذي ظهر به طوال الموسم، وطالبه بمواصلة رسم البهجة وزرع الفرح في قلوب جماهير فريقه.

كان الاتحاد حقق فوزا مثيرا، اليوم، الثلاثاء، على جاره الأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد بنتيجة 3-2، حيث أحرز المولد هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.