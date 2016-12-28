ريال مدريد يستأنف تدريباته في غياب 5 نجوم

معاذ محمود (صدى):

استانف ريال مدريد الإسباني، تدريباته بعد فترة التوقف بمناسبة أعياد الميلاد، استعداداً لخوض مباراة ذهاب دور الـ16 في كأس الملك أمام إشبيلية الأسبوع المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يستطع بيبي خوض التدريب كاملا مع باقي اللاعبين وخاض حصة تدريبية وحدو، تحت إشراف أحد المعدين البدنيين لـ”الميرينغي”، إذ ما زال يتعافى من الإصابة التي أبعدته عن مباريات كأس العالم للأندية التي فاز بلقلبها النادي “الملكي” في اليابان.

وبالإضافة لبيبي، لم يشارك في التدريب الجماعي كل من سيرجيو راموس وكيلور نافاس ولوكاس فاسكيز وماتيو كوفاسيتش، الذين تدربوا داخل الصالة الرياضية.