بالصور.. أبرز حالات “الهياط” خلال العام 2016

نايف السالم (صدى):

تعددت ظاهرة حالات الاستعراض بالمال والتي تعرف بـ “الهياط” خلال العام 2016 وذلك بالتزامن مع رواج مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة استخدمها.

فاصبح مؤخراً يتسابق عليها المتسابقون، في مجتمع تنتشر فيه تطبيقات التواصل بشكل قياسي، ويبحث فيه المتلقون عن أي شيء أو شخص يثير انتباههم حتى ولو بدافع الاستنكار.

وتنوعت أسباب “الهياط”، ما بين شكل يأخذ جانبا تكريميا في إظهار البذخ بإكرام الضيف، وآخر يأتي كاستعراض شخصي لأثرياء يريدون التباهي أمام الآخرين، ولكنها تشترك جميعا في كونها ظاهرة تجد استنكارا كبيرا.

وفيما يلي نرصد أبرز حالات الهياط: