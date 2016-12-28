لجنة الاحتراف سبب أزمة الأندية مع “فيفا” و”كاس”

معاذ محمود (صدى):

حمل بعض المسؤلين، أسباب لجوء اللاعبين والمدربين الأجانب إلى «فيفا» و«كاس» للمطالبة بحقوقهم المالية وشكوى الاندية، تتحمله لجنة الاحتراف حيث انحازت اللجنة للأندية لمحاولة إرضائهم في شكاوى اللاعبين والمدربين، وهو ما يتسبب في لجوئهم لفيفا وكاس.

كما تضمنت آلية عمل اللجنة، تأجيل الشكاوى وتأخيرها وجدولة المستحقات المالية، ورفضها كثير من المدربين واللاعبين الأجانب، واتجهوا إلى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية.

ويهدد الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية، عد كبير من الأندية بتوقيع عقوبات كبيرة، وكان آخرهم خصم 3 نقاط من نادي الاتحاد في قضية الأرجنتيني “مانسو”.