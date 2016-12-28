تعليق تداول سهم شركة أسواق العثيم بناء على طلب الشركة

نايف السالم (صدى):
علقت هيئة السوق المالية، اليوم تداول سهم شركة أسواق عبدالله العثيم، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
علقت هيئة السوق المالية، اليوم تداول سهم شركة أسواق عبدالله العثيم، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
وقالت الهيئة في بيان: تعلن هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة أسواق عبدالله العثيم، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، اليوم الأربعاء 29 / 03/ 1438هـ، الموافق 28 / 12 / 2016م، وذلك بناءً على طلب الشركة؛ تمهيداً للإعلان عن تطور جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.