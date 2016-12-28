تعليق تداول سهم شركة أسواق العثيم بناء على طلب الشركة

نايف السالم (صدى):

علقت هيئة السوق المالية، اليوم تداول سهم شركة أسواق عبدالله العثيم، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

وقالت الهيئة في بيان: تعلن هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة أسواق عبدالله العثيم، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، اليوم الأربعاء 29 / 03/ 1438هـ، الموافق 28 / 12 / 2016م، وذلك بناءً على طلب الشركة؛ تمهيداً للإعلان عن تطور جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.