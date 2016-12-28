القبض على شاب عشريني دهس آخر عمداً في القصيم

سالم المطيري (صدى):

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على شاب عشريني متهم بدهس آخر عمداً، بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر قيام سائق إحدى المركبات من نوع “كامري تويوتا” موديل 2016 بدهس شابٍ آخر (25 سنة) على إثر خلافٍ وقع بينهما، وإصابته، وارتكابه الفرار، فقد أسفرت بفضل الله جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي عن تحديد هوية قائد تلك المركبة والقبض عليه، وهو سعودي الجنسية (22 سنة).

وأضاف السحيباني أنه اتخذ بحقه الإجراءات الأولية اللازمة، وجرى إيداعه التوقيف، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.