الرئيس السيسي في كلمة للشعب المصري: أنا مستعد اتحاسب

القاهرة (صدى):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إنه مستعد للمحاسبة قائلاً: “أي حد يغلط يتحاسب.. مفيش حد خارج المساءلة”.

وأضاف السيسي في كلمته للشعب، في افتتاح عدد من المشروعات بالإسماعيلية وبورسعيد: مش عايزين نأخذ وقت كبير لمكافحة هذه الأمراض ومنها الفساد.

ولفت:”عندنا عمل كبير لازم ننجزه بسرعة ونتجاوزر كل السلبيات التي تعوقنا، أنا ما بتدخلش، الكل يتحاسب، وأنا كمان أتحاسب، أنا مستعد أتحاسب.. ليه كدا، لأنه حصل مشكلة في الرئاسة وقالوا لي ها.. قلت الكل يتحاسب”.