الهلال يُطالب بإسقاط البطاقة الصفراء عن الفرج

الرياض (صدى):

أفادت مصادر إعلامية، إلى أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لإسقاط البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلمان الفرج، في لقاء النصر بكأس ولي العهد.

وكان اللاعب قد تحصل على بطاقة صفراء في كرة مشتركة مع لاعب النصر، اُحتسبت ركلة جزاء ثم تم إلغاءها؛ لذا طالب الزعيم بإسقاطها وهُزم الهلال بثنائية نظيفة من نظيره النصر، في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس ولي العهد.

وكان حكم المباراة، الدولي تركي الخضير، قد أشهر بطاقة صفراء ثانية للاعب عقب نهاية اللقاء، لينال البطاقة الحمراء.