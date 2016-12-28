مواجهات القمة والوسط شعار الجولة الـ 15 من دوري جميل

الرياض (صدى):

تنطلق الخميس مباريات الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين، والتي سيتوقف الدوري بعدها لـ 23 يوماً قبل استئنافه مجدداً في 26 يناير المقبل وتتميز مواجهات الجولة التي تقام مبارياتها على مدار 5 أيام بأنها ستجمع أندية القمة أمام أندية الوسط في اختبار صعب، حيث يلتقي الهلال المتصدر مع التعاون، ويلعب النصر مع الاتفاق، فيما لن تكون مهمة الأهلي والاتحاد سهلة أمام الفتح والخليج على الترتيب.

وإليكم تقديم لمباريات الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين:

* الخميس

– الفيصلي والقادسية

مواجهة صعبة وتمثل منعطفاً مهماً للفريقين نظراً لوضعهما في جدول الترتيب.

ويسعى الفيصلي لتحقق فوز يبعده عن منطقة الخطر ولو مؤقتاً حيث يحل في المركز الثاني عشر بـ 11 نقطة، متأخراً بنقطتين عن القادسية صاحب الـ 13 نقطة في المركز التاسع، والساعي هو الآخر لتحقيق فوز يواصل به نتائجه الإيجابية ويبتعد أكثر عن منطقة الخطر.

* الجمعة

– الشباب والباطن

يدخل الشباب المباراة أملاً في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ عدة جولات، كما يسعى لتعويض خسارته أمام الباطن في الدور الأول.

أما الباطن فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال.

يحل الشباب في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز العاشر بـ 13 نقطة.

– الوحدة والرائد

يسعى الوحدة لتحقيق فوز يعوض به إخفاقات الجولات الأخيرة، فيما يسعى الرائد لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الاتحاد واستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل الوحدة المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط فيما يحل الرائد في المركز الثامن بـ 16 نقطة.

* السبت

– الهلال والتعاون

اختبار صعب للهلال المتصدر عندما يستضيف التعاون المنشي بنتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه الروماني جالكا.

ويحتل الهلال مركز الصدارة بـ 34 نقطة فيما يحل التعاون في المركز السابع بـ 18 نقطة.

– الأهلي والفتح

بالرغم من تراجع الفتح في جدول الترتيب، إلا أن مهمة الأهلي لن تكون سهلة خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الفتح مؤخرا رغم خسارته بصعوبة في الجولتين الماضيتين أمام الاتحاد والنصر.

ويسعى الأهلي لتعزيز موقعه في وصافة الدوري ومواصلة مطاردة الصدارة التي يفصله عنها 3 نقاط، فيما لا بديل للفتح عن الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن الفريق يحل في المركز الأخير بـ 8 نقاط.

* الأحد

– النصر والاتفاق

منتشيا بفوزه على الهلال في كأس ولي العهد والتأهل للنهائي، يدخل النصر مباراته أمام الاتفاق أملاً في مواصلة الانتصارات والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.

ورغم ابتعاده عن الصدارة بـ 5 نقاط، إلا أن أداء النصر لا يزال يتمسك بحظوظه كاملة في المنافسة على اللقب.

أما الاتفاق فيسعى لتعويض تعثراته في الجولات الماضية، خاصة بعد خسارته أمام الأهلي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويحل النصر رابعاً بـ 29 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز السادس بـ 21 نقطة.

* الثلاثاء

– الاتحاد والخليج

تختتم مباريات الجولة بمواجهة تجمع الاتحاد والخليج، حيث تأجلت المباراة بسبب احتفالية الاتحاد بمرور 90 عاماً على إنشائه حيث سياجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويسعى الاتحاد لمواصلة الانتصارات وتخطي أزمته الأخيرة بعدما خصم “الفيفا” 3 نقاط من رصيده ليتراجع الفريق عن الصدارة للمركز الثالث بـ 31 نقطة.

أما الخليج فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من منطقة الخطر حيث يحل الفريق في المركز الحادي عشر بـ 12 نقطة.