الأمير خالد الفيصل يرعى أعمال الملتقى والمعرض الدولي للإنترنت

سحر رجب (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الرابع عشر من مارس القادم 2017م أعمال الملتقى والمعرض الدولي للإنترنت خلال الفترة ويستمر 3 أيام في فندق هليتون جدة الذي تتبناه مجموعة رناد العربية للمعارض والمؤتمرات بحضور ما لا يقل عن 700 مشارك وكمتخصص وخبير ونحو 30 متحدثًا محليًا وعالميًا والعديد من مؤسسي و ممثلي شركات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ورعايه وزارة الاتصالات ومشاركة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وكافة القطاعات ذات العلاقة بشبكات الإنترنت ومفعلي الخدمات ومؤسيسها.

ورفع رئيس مجلس إدارة المجموعة فعاليات الملتقى خالد هاشم ناقرو أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته لأعمال الملتقى ودعمه الامحدود لهذا النوع من الملتقيات والمعارض الدولية.

وقال أن سموه الكريم كان أول من دعا إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية في الخدمات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين مستشهدًا بما أكد عليه سموه الكريم على أن مكة المكرمة ستكون من المدن الإلكترونية الذكيه التي تدار بكفاءة تامة بعد الانتهاء من المشروعات الكبرى التي قاربت على الانتهاء.