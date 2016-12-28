وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور الصندوق الخيري الاجتماعي

نايف السالم (صدى):

استقبل مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي الاستاذ عبدالمحسن الحماد العشري معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي أمس الثلاثاء الموافق 28/3/1438هـ، في مقر الصندوق وبحضور مدراء القطاعات ، حيث قدموا التهنئة لمعاليه بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

واطلع معاليه خلال زيارته على أبرز اعمال وإنجازات الصندوق في مسيرته التنموية ومراحل التطور منذ تأسيسه.

ومن جهته أكد معاليه على اهمية تنفيذ الصندوق لمهامه وانجاز الاهداف المرجوة منه تماشياً لتطلعات قيادة حكومتنا الرشيدة في خدمة المحتاجين.

وفي نهاية اللقاء قدم معاليه الشكر لفريق عمل الصندوق موكداً على اهمية دور منسوبيه في تحقيق التطلعات.