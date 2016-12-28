  • نشر : 2016/12/28 - 11:20 ص
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  • 7 تعليق
  • منوعات

بالفيديو..بلقيس تختار بنفسها المجوهرات التي سترتديها في يوم عرسها

بالفيديو..بلقيس تختار بنفسها المجوهرات التي سترتديها في يوم عرسها
فيصل إبراهيم (صدى):

تحدثت الفنّانة اليمنية بلقيس فتحي عن خطوات تصنيع المجوهرات التي اختارتها بنفسها لارتدائها في يوم عرسها.

وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، فيديو يوضح الدقّة والخبرة بتصنيع هذه المجوهرات.

وعلّقت على الفيديو وكتبت: “خطوات تصنيع مجوهراتي بالفرح بالتفصيل.. اخترتهم خصيصا. ما شاء الله تبارك الله.”

الجدير بالذكر أن أنّ فتحي تستعدّ لدخول القفص الذهبي يوم التاسع والعشرين من ديسمبر 2016، في دبي، وذلك بعد عقد قرانها مؤخراً على رجل الأعمال الشاب سلطان عبد اللطيف.

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7 تعليقات


  1. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1930 ] 28/12/2016 في
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    1

    زواجها بكرة يوم الخميس ولسه ماجهزت نفسها … سوق الذهب عندش ليش تفصيل وتضيع الوقت …حتى فستان الزفاف تفصيل من الذي يصممه ……

  2. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1930 ] 28/12/2016 في
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    2

    عزالله العريس راح وطي ……

  3. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1930 ] 28/12/2016 في
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    3

    أكيد بتلحق زي غيرها

  4. المنكسر [ عدد التعليقات: 78 ] 28/12/2016 في
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    4

    أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة ….

  5. ابو فرح [ عدد التعليقات: 116 ] 28/12/2016 في
    رد
    5

    ياأخي رجيتوتنا بلقيس بليقس

  6. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9144 ] 28/12/2016 في
    رد
    6

    عقبال إللي ما تزوجوا 😉

  7. رااايق [ عدد التعليقات: 2269 ] 28/12/2016 في
    رد
    7

    الله يااا الدنيا .. من بعد ربطة القات على الراس ولبس أوزار .. صار تصنيع مجوهرات ومصمم أزياء ههههههههههه
    .
    الله يتتم لكم على خير .. ومبروكين …….


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