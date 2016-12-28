بالفيديو..بلقيس تختار بنفسها المجوهرات التي سترتديها في يوم عرسها

فيصل إبراهيم (صدى):

تحدثت الفنّانة اليمنية بلقيس فتحي عن خطوات تصنيع المجوهرات التي اختارتها بنفسها لارتدائها في يوم عرسها.

وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، فيديو يوضح الدقّة والخبرة بتصنيع هذه المجوهرات.

وعلّقت على الفيديو وكتبت: “خطوات تصنيع مجوهراتي بالفرح بالتفصيل.. اخترتهم خصيصا. ما شاء الله تبارك الله.”

الجدير بالذكر أن أنّ فتحي تستعدّ لدخول القفص الذهبي يوم التاسع والعشرين من ديسمبر 2016، في دبي، وذلك بعد عقد قرانها مؤخراً على رجل الأعمال الشاب سلطان عبد اللطيف.

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