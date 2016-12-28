بالفيديو..بلقيس تختار بنفسها المجوهرات التي سترتديها في يوم عرسها

فيصل إبراهيم (صدى):
تحدثت الفنّانة اليمنية بلقيس فتحي عن خطوات تصنيع المجوهرات التي اختارتها بنفسها لارتدائها في يوم عرسها.
وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، فيديو يوضح الدقّة والخبرة بتصنيع هذه المجوهرات.
وعلّقت على الفيديو وكتبت: “خطوات تصنيع مجوهراتي بالفرح بالتفصيل.. اخترتهم خصيصا. ما شاء الله تبارك الله.”
الجدير بالذكر أن أنّ فتحي تستعدّ لدخول القفص الذهبي يوم التاسع والعشرين من ديسمبر 2016، في دبي، وذلك بعد عقد قرانها مؤخراً على رجل الأعمال الشاب سلطان عبد اللطيف.
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7 تعليقات
زواجها بكرة يوم الخميس ولسه ماجهزت نفسها … سوق الذهب عندش ليش تفصيل وتضيع الوقت …حتى فستان الزفاف تفصيل من الذي يصممه ……
عزالله العريس راح وطي ……
أكيد بتلحق زي غيرها
أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة ….
ياأخي رجيتوتنا بلقيس بليقس
عقبال إللي ما تزوجوا 😉
الله يااا الدنيا .. من بعد ربطة القات على الراس ولبس أوزار .. صار تصنيع مجوهرات ومصمم أزياء ههههههههههه
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الله يتتم لكم على خير .. ومبروكين …….