أخر كلمات على الطائرة الروسية: “أيها القائد إننا نسقط”

موسكو (صدى):

كشفت تقارير إخبارية معلومات جديدة عن مشاهد مؤلمة داخل الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت في البحر الأسود قبل أيام، فيما قال محققون إن مشكلة في أحد جناحي الطائرة هي السبب الأرجح للكارثة، حسبما كشفت النتائج الأولية للتحقيقات.

وتشير النتائج الأولية إلى أن لوحات الطائرة لم تعمل بشكل متزامن، مما تسبب في فقدان التوازن، بالإضافة إلى أن السرعة لم تكن كافية للتحليق.

وذكر موقع “لايف نيوز” الإخباري، المعروف بعلاقته الوثيقة مع أجهزة الشرطة، أن طاقم الطائرة كان يصرخ قبل لحظات من الحادث، وكان أحدهم يقول “أيها القائد إننا نسقط”.

ونقل الموقع عن شاهد عيان رأى الطائرة وهي تسقط في الماء قوله “كان الأمر أشبه بدراجة نارية تقوم بالتفاف”.