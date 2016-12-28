انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرق المسرحية برعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة

سعيد العجل (صدى):

انطلقت مساء أمس الثلاثاء 28 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر 2016م، على مسرح كلية المدربين التقنيين بحي الريان، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرق المسرحية، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد، وتشارك فيه 8 فرق مسرحية من مختلف مناطق المملكة.

وافتتح المهرجان وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الشباب عبدالإله الدلاك، بحضور وكيل رئيس الهيئة المساعد لشؤون الشباب سليمان المسند وعدد من الفنانين والإعلاميين حيث قام الدلاك بقص شريط المعرض الفوتوغرافي الذي يضم صورا تاريخية متنوعة لمسرح الشباب منذ انطلاقته، وأبرز الفنانين الذين أثروا الساحة المسرحية خصوصا والفنية عموما في المملكة بالأعمال المسرحية الرائدة التي قدموها، كما التقى بعدد من نجوم التمثيل السعودي (ضيوف المهرجان) والسلام عليهم.

ثم بدأ الحفل الخطابي، والذي أكد خلاله “الدلاك” أن مهرجان الفرق المسرحية يعد جزءاً من حرص الهيئة على استثمار طاقات الشباب في ما يفيدهم ويلبي احتياجاتهم ويعبر عن همومهم، مضيفا “لقد سهلت التقنية ووسائل الإعلام الجديد فرص التواصل مع الشباب، ونحن ننظر إلى المهرجان أيضاً كفرصة للحوار والتلاقي”.

بعد ذلك تم تقديم كلمة للمسرحيين الشباب ألقاها الممثل سليمان النزهة، ذكر فيها أن المسرح يعد منبراً لشباب الوطن لخدمة وطنهم، وأن حرص الهيئة العامة للرياضة على إقامة المهرجان يأتي دليلا على مقدار وعي مسئوليها بأثر المسرح على الشباب والمجتمع، وقد شهد الحفل الافتتاحي التعريف بلجنة التحكيم برئاسة عبدالعزيز الصقعبي، وعضوية كل من الدكتور نايف خلف، ومشعل الرشيد، والمعقب الرئيسي على العروض الفنان أسامة القس، وتقديم الشخصية المكرمة وهي الدكتور سامي الجمعان، كما شهد عرض فيلم وثائقي عن الدورات السابقة للمهرجان. بالإضافة إلى ذلك، قدم الفنان يوسف العلي أغنية وطنية بعنوان (سعودي) من كلمات الشاعر بدر بن أحمد، تلتها فقرات فنية متنوعة تتضمن مواهب أدائية لشباب سعوديين، قبل أن يبدأ العرض الأول في هذا المهرجان وهو مسرحية (خلف السور) لمكتب الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وقد وجه مدير المهرجان فهد الحوشاني شكره وتقديره إلى الهيئة العامة للرياضة ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، مشيداً بحرصهم على إنجاح هذا المهرجان، وأضاف أن مهرجان الفرق المسرحية بات من المناسبات الثقافية التي تستقطب الجمهور المسرحي والشبابي على حد سواء، مشيراً إلى أن ما تحقق لهذه التجربة عبر دوراتها الثلاث الماضية يؤكد على أنها تسير في الطريق الصحيح لبناء جيل مسرحي واعد، وأشاد الحوشاني بالتفاعل الإيجابي.

إلى ذلك انطلقت صباح أمس مسابقة مسرح طلاب المدارس الثانوية، المصاحبة للمهرجان، والتي تقام على مسرح مدارس التربية النموذجية، ويقيمها لجنة تحكيم مكونة من أحمد الدغيشم رئيسا وعضوية علي الزوبع ومحمد الشماسي.