“تعليم الرياض” يعلن عن وظائف حراس وحارسات في محافظتي حوطة بني تميم والحريق

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق التابعتين لمنطقة الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحرّاس وحارسات المدارس.

واشترطت الإدارة التعليمية ضرورة أن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلا في برنامج ساعد التابع لوزارة الخدمة المدنية، وأن يزاول مسمى الوظيفة التي يتعين عليها فعليًّا، وألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة بالنسبة للرجال لحراسة مدارس البنات، ولا يقل عن 25 عامًا لحراس مدارس البنين.

وشملت الشروط أيضًا أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة، وألا يكون محالا على التقاعد من أي جهة حكومية، والتوقيع على إقرار بذلك، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يكون من أصحاب السوابق.