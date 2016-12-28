هيئة الترفيه: مزايين الإبل ضمن خططنا المستقبلية وندرس كل الفعاليات المرغوبة

نايف السالم (صدى):

كشف المدير التنفيذي لهيئة الترفيه عمرو المدني، أن الهيئة تدرس كل الخيارات والفعاليات المرغوبة من قبل المجتمع بشكل جيد حتى يتم تفعيلها والاستفادة منها.

واوضح المدني أن فعاليات مزايين الإبل ليست مستثناة أو مستبعدة من خططها خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للترفيه عقدت قبل أيام ورشة عمل للنقاش حول خططها المستقبلية وبحث المعوقات والحلول، وقد حضرها 130 مستثمراً ومهتماً بصناعة الترفيه.