«نماء للكيماويات» تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 977 مليون ريال

عادل الحربي (صدى):

كشفت شركة “نماء للكيماويات” عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 977.7 مليون ريال وذلك بنسبة 76.1% من رأسمالها البالغ 1280.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول أن السبب الرئيسي لبلوغ هذه الخسائر هو القيام بتخفيض قيمة أصولها وممتلكاتها بقيمة 655 مليون ريال، مضيفة أن مجلس إدارة الشركة سيقوم بإعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها لمساهمي الشركة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً.

وأشارت إلى أنه ستنطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 75% فأكثر وبما يقل عن 100% من رأس مالها.