شركة هواوي وتعليم الرياض يطلقان مبادرة «غير» لتغيير السلوكيات الخاطئة

نايف السالم (صدى):

أطلقت شركة هواوي بالشراكة مع وحدة العمل التطوعي بتعليم الرياض مبادرة “غير”، والتي تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة، لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وقال القائمون على المبادرة إنها تستهدف النظافة البيئية والسلوك المروري والعناية بالمساجد في الطرق السريعة وكذلك غرس مفهوم العمل التطوعي لدى شريحة الطلاب والذين يمثلون الشريحة الكبرى من المجتمع.

وانتشرت فرق التطوع في عدة مناطق في مدينة الرياض، مثل منتزه الثمامة والمولات التجارية الكبرى ومساجد الطرق السريعة وبعض التقاطعات المهمة في المدينة، بمساهمة عدد كبير من الطلبة والمشرفين.

وتنشط شركة هواوي في دعم المبادرات الاجتماعية المبتكرة وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة ولها وجود حول العالم.