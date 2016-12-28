بالفيديو ..ريهام سعيد تثير ضجة بعد فقدان يديها أمام الكاميرا وتناول الاكل بقدمها!!

القاهرة (صدى):

أثارت الحلقة الاخيرة للبرنامج الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد ضجة كبيرة .

وتضمن البرنامج فقرة مصورة مع إحدى الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة ببرنامج “صبايا الخير” على قناة “النهار” تناولت ريهام الطعام بقدمها تفاعلًاً مع ضيف الفقرة الذي فقد ذراعيه، ويتناول الطعام بقدميه.

وقلدت ريهام الشاب الذي فقد ذراعيه وكررت محاولته في تناول الطعام، في حركة مليئة بالمشاعر الانسانية، إلا أن الامر اذار ضجة كبيرة وتم تداول المقطع وانقسمت التعليقات بين ساخر ومؤيد لها.

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