9 % وفر في استهلاك الطاقة من الصناعات 2019

خالد الحربي (صدى):

سجل استهلاك الطاقة في قطاع صناعة الإسمنت في المملكة في العام 2015 م انخفاضاً بمقدار 3%، مقارنة بعام 2011م ، على الرغم من إرتفاع الإنتاج بنسبة فاقت ربع الإنتاج عن العام ذاته وبمعدل 26% عن إنتاج 2011م .

ويسجل هذا الإنجاز الكبير في انخفاض كثافة استهلاك الطاقة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي قدم العديد من البرامج الترشيدية بالإستهلاك المتزايد للطاقة، وفرض العديد من المعايير للمصانع التي من شأنها تحقيق متطلبات كفاءة الطاقة التي أقرها المركز السعودي لكفاءة الطاقة .

وشهد قطاع صناعة البتروكيماويات انخفاضاً في مقدار كثافة استهلاك الطاقة بنحو 2% رغم ارتفاع انتاجها بـ 6 % .

الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي في المملكة يستهلك أكثر من 40 % من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، 85 % من استهلاك القطاع الصناعي يعود إلى 3 صناعات وهي “البتروكيماويات بنسبة 70 %” و “الأسمنت بنسبة 9%” و “الحديد بنسبة 6 .” %

فيما حقق البرنامج العديد من النتائج المتميزة ابرزها الإتفاق مع 42 شركة صناعية تشمل 180 مصنعاً وخط إنتاج على الالتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة الطاقة وتنفيذها، وصولاً لخطط طموحة يتحقق من خلالها وفراً في الطاقة نسبته 9 % في الصناعات الثلاثة بنهاية 2019م مقارنة بعام 2011م .